Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots)

Sprendlingen, 11.03., Am Weiher, 12:30-12:45 Uhr. Eine 70-Jährige parkte auf einem Schul-Parkplatz ihren VW Golf rückwärts aus und stieß dabei mit der Rückseite gegen die Front einer Mercedes A-Klasse. Danach entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, vermutlich ohne zu bemerken, dass die Halterin des Autos in selbigem saß. Diese notierte sich das Kennzeichen, so dass die Unfallverursacherin ausfindig gemacht werden konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 EUR.

