POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bingen (ots)

Am 04.03.2021, 17:00 Uhr stellt die 32-jährige Geschädigte ihren Opel Adam in der Wilhelm-Hacker-Straße in Bingen ab. Als sie am Folgetag in ihren Opel einsteigt und losfährt, blinkt sofort die Reifenkontrollleuchte. Bei einem anschließenden Werkstattbesuch werden zwei offenbar vorsätzlich in den Vorderreifen eingebrachte Nägel festgestellt.

Die Polizei in Bingen bittet Zeugen um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell