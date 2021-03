Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Am 06.03.2021, 09:40 Uhr wird die Streife in der Stromberger Straße in Bingen auf einen vorbeifahrenden Roller mit einem schwarzen und somit seit 01.03.2021 nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle händigt der 56-jährige Fahrer einen auf Anhieb erkennbaren gefälschten Führerschein aus. Im Rahmen der weiteren Verkehrskontrolle ergeben sich Hinweise auf einen zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum. Ein daraufhin durchgeführter Test reagiert positiv auf THC, woraufhin dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wird.

Gegen den 56-Jährigen werden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

