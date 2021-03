Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Entwendetes Verkehrsschild

Gensingen, Am Kieselberg (ots)

Am 05.03.2021 gegen 15:00 Uhr wurde das Fehlen eines "Stop-Schildes" an der Kreuzung "Am Kieselberg" / "Parkplatzdurchfahrt Globus" festgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss von einem Diebstahl dieses Schildes ausgegangen werden. Zeugen werden gebeten sich unter der 06721/9050 bei der Polizei Bingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell