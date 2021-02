Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Vorsicht! Geldwechseltrick

Bingen (ots)

Am Freitagvormittag gegen 11:00 Uhr erbeutete ein bislang unbekannter Täter über 1000,- EUR Bargeld durch einen Trickdiebstahl. Die 82-Jährige Frau befand sich zuvor am Geldautomat in der Mainzer Straße in Bingen und hob Bargeld ab, das sie in ihrer Geldbörse unterbrachte. Im Anschluss wurde sie dann auf der Straße von einem unbekannten Mann angesprochen, der sie darum bat, eine 2,- EUR Münze zu wechseln. Während sie das Kleingeld aus ihrem Portemonnaie heraussuchte, griff der Mann unbemerkt hinein und zog das Scheingeld heraus. Anschließend entfernte er sich. Erst danach stellte die Frau den Diebstahl fest. Der Täter wird beschrieben mit dunklen Haaren, von normaler Statur und etwa 180 cm groß. Er trug einen dunklen Anzug, wirkte gepflegt und machte einen seriösen Eindruck. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.

