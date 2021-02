POL-PIBIN: PKW kracht gegen Hauswand

Polizeiinspektion Bingen

Am späten Freitagabend krachte ein PKW in der Koblenzer Straße nach einem missglückten Überholmanöver gegen eine Hauswand. Der Fahrer zog sich dabei mehrere leichtere Blessuren zu. Aufgrund der Verletzungen besteht der Verdacht, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt war. Am PKW entstand Totalschaden.

