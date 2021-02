Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots)

Bingen, 18.02., Schloßbergstraße, 18:30 Uhr. Ein E-Klasse Mercedes stand ordnungsgemäß geparkt am Fahrbahnrand. Beim Ausfahren aus der Hofeinfahrt fuhr eine junge Fahrerin mit der rechten Heckstoßstange eine Delle an die Fahrertür der E-Klasse. Sie fuhr erst weiter, hielt dann aber doch an, um beide PKW zu begutachten. Anschließend verließ sie unerlaubterweise die Örtlichkeit. Durch Hilfe von Zeugen konnte die Täterin ermittelt werden.

