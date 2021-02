Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall nur Sachschaden

Bingen (ots)

Am Samstag, den 13.02.2021 um 12.50 Uhr ereignet sich in 55411 Bingen am Rhein in der Schultheiß-Kollei-Straße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Alle drei Fahrzeuge befahren die Schultheiß-Kollei-Straße aus Fahrtrichtung Hitchinstraße kommend. Das vordere Fahrzeug will abbiegen und muss allerdings verkehrsbedingt warten. Das unmittelbar dahinter fahrende Fahrzeug hält entsprechend auch an. Das nachfolgende Fahrzeug kollidiert bei dem Anhaltemanöver aufgrund zu geringem Sicherheitsabstands mit dem vorausfahrenden PKW und schiebt dieses auf den vorderen, noch anhaltenden PKW auf. An allen Fahrzeugen entsteht durch den Zusammenstoß Sachschaden. Verletzt wurde aber niemand.

