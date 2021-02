Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Bingen (ots)

In der Nacht von Freitag, den 12.02.2021 auf Samstag, den 13.02.2021 wurde in den Ortschaften 55422 Bacharach und 55413 Trechtingshausen jeweils ein Firmenbus aufgebrochen. Die Scheiben der Fahrertüren der jeweiligen Transporter wurden mittels Spannungsbruch beschädigt. Unbekannter Täter konnte auf diese Weise, die in den Bussen gelagerten Arbeitsgeräte, unentdeckt entwenden. Es dürfte ein Gesamtschaden von ca. 8500 Euro durch die beiden Taten entstanden sein. Wer kann sachdienliche Hinweise hierzu geben?

