Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots)

Am 12.02.2021 gegen 23.55 Uhr wurde in 55411 Bingen in der Leipzigstraße eine Verkehrskontrolle mit einem Kleinkraftrad durchgeführt. Dieses ist den Polizeibeamten zuvor aufgefallen, da der Roller in Schlangenlinien fuhr. Bei dem Fahrer konnte Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkohol-Test ergab einen Wert von 1,17 Promille. Dem Beschuldigten wurde zunächst die Weiterfahrt untersagt und es wurde ihm anschließend eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell