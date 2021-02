Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots)

Zeugen / Geschädigter Gesucht

Am 11.02.2020 gegen 20.00 Uhr befuhr ein roter PKW der Marke Opel, Typ Corsa die B9 aus Fahrtrichtung Bingen kommend in Fahrtrichtung Bacharach. In Niederheimbach kollidierte der Opel Corsa vermutlich mit einem seitlich geparkten Fahrzeug. An dem PKW des Opel entstand Sachschaden im Bereich des rechten Außenspiegels. Angaben zu einem Geschädigten konnte der Unfallverursacher nicht machen. Wem ist ein Schaden an der dieser Örtlichkeit zu diesem Zeitpunkt entstanden? Bitte Mitteilung an Polizei Bingen, 06721-9050.

