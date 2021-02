Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen (ots)

Bingen, 11.02., Burgstraße, 21:05 Uhr. Ein 16-Jähriger fuhr in der Dunkelheit mit seinem Fahrrad ohne Beleuchtung die Saarlandstraße entlang. Vor der drohenden Verkehrskontrolle flüchtete er erst in die Burggasse, anschließend in eine Sackgasse. Dort trafen die Beamten auf den Flüchtigen. Im Fahrradkorb eines anderen abgestellten Fahrrads fanden sich unter einer Tüte mehrere Plomben mit Marihuana. Der Jugendliche bestritt, der Eigentümer zu sein. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

