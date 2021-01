Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Sprendlingen (ots)

Am 30.01.2021 gegen 12:10 Uhr entschließt sich die Streife einen im Gegenverkehr fahrenden schwarzen Audi A7 einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nach dem Wendevorgang überholt der Audi das ihm vorausfahrende Fahrzeug und biegt sofort nach links ab, um sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Am Ende der Straße wird der Audi kurzzeitig aus den Augen verloren, kann aber dann in einer Hofeinfahrt stehend festgestellt werden. Der Audi ist verlassen, steht offen und der Fahrzeugschlüssel liegt darin. Unter Mithilfe eines Anwohners kann der beschriebene und wiedererkannte 21-Jährige in einem angrenzenden Mehrfamilienhaus ausfindig werden. Dieser ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und beteuert seine Freundin sei den Audi gefahren, was vor Ort ausgeräumt werden kann. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 21-Jährigen reagiert der durchgeführte Drogenschnelltest positiv auf THC, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wird.

Die Polizei in Bingen ermittelt nicht nur gegen den 21-jährigen Fahrer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sondern auch gegen die 19-jährige Freundin wegen versuchter Strafvereitelung.

