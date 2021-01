Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsbeeinträchtigungen durch unbekannte Geruchsentwicklung

Niederheimbach (ots)

Am Nachmittag des 29.01.2021 wird eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße in Niederheimbach zunächst auf das akustische Signal ihres CO2-Melders und kurz darauf auf eine unklare Rauchentwicklung in ihrer Wohnung aufmerksam. Aufgrund des vor Ort festgestellten undefinierbaren, leicht schwefeligen Geruches werden seitens der Feuerwehr mehrere Gefahrstoffzüge nachalarmiert. Da die genaue Bestimmung des austretenden Stoffes nicht möglich ist, wird seitens des Hauseigentümers eine Fachfirma mit der Ursachenforschung beauftragt. Das Ergebnis steht noch aus. Aufgrund des in dem Mehrfamilienhaus herrschenden Sauerstoffmangels müssen die Bewohner vorübergehend bei Familienmitgliedern oder in zur Verfügung gestellten Wohnungen unterkommen. Die B9 muss während der Maßnahmen halbseitig gesperrt werden, weshalb es über mehrere Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt.

