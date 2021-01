Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Körperverletzung - Nach Streit zugeschlagen

Bingen (ots)

Am Sonntagabend, 24.01.2021 gegen 18:45 Uhr gerieten zwei Männer in der Wohnung des Opfers in der Binger Innenstadt in Streit. Zuvor trank man reichlich Alkohol. Die Beamten trafen vor Ort nur noch auf das Opfer, ein 31-jähriger Bewohner des Hauses. Dieser hatte massive Verletzungen im Gesicht und an den Armen erlitten. Der Täter, 41 Jahre alt, der im gleichen Haus wohnen soll, konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Identität steht jedoch fest. Wie es genau zu der körperlichen Auseinandersetzung kam, ist noch nicht geklärt. Der 31-jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

