Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Bingen (ots)

Bingen, 21.01., Alfred-Nobel-Straße, 16:55 Uhr. Ein Zeuge meldete einen amtsbekannten 52-Jährigen, der, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, mit einem auffälligen Ford Mustang davongefahren sei. Bei einer Verkehrskontrolle wurde der 45-Jährige Halter und gleichzeitige Fahrer angehalten. Er gab an, das Fahrzeug eine Stunde lang seinem Kollegen geliehen zu haben. Dass dieser keinen Führerschein besitze, sei ihm nicht bekannt gewesen. Der beschuldigte Fahrer wurde mit Frau und 10-jähriger Tochter in seiner Wohnung angetroffen, in welcher es stark nach Marihuana roch. Es konnten Betäubungsmittel sichergestellt werden. Da der Fahrer das Fahrzeug unter Drogeneinfluss führte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn, seine Frau und den Fahrzeughalter eingeleitet.

