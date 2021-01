Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bingen (ots)

Am Freitag, 15.01.2021, gegen 11:10 Uhr ereignete sich in Bingen in der Stefan-George-Straße ein Verkehrsunfall zwischen Auto- und Radfahrer. Beim Abbiegen in die Beuchergasse übersah der 78-jährige Autofahrer den entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß in dessen Folge der 50-Jährige Fahrradfahrer in die Frontscheibe des Autos geschleudert wurde. Er wurde mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob eine Blendung der tiefstehenden Sonne mit ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen ist, damit beschäftigen sich u.a. die weiteren Ermittlungen der Polizei.

