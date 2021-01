Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren unter Cannabiseinfluss/ Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen (ots)

Bingen, 14.01., Osterbergstraße, 19:30 Uhr. Zwei verdächtige Jugendliche wurden am Friedhof Büdesheim gemeldet. Bei Eintreffen der Streife stiegen die beiden in ein Auto und wollten flüchten. Der PKW konnte in der Osterbergstraße angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 15-jährigen Beifahrer in seinem Geldbeutel in Alufolie gewickeltes BTM aufgefunden. Der 21-jährige Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss von BTM, er gab an am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es wurden zwei Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

