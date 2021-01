Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Niederheimbach - HeimbachtalNiederheimbach - Heimbachtal (ots)

Am 08.01.2021 im Zeitraum von 06:00-13:00 Uhr wurde im Heimbachtal Höhe der Hausnummer 72 ein abgestellter PKW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, welches in Richtung Oberheimbach unterwegs war, touchiert und hierbei am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeiinspektion Bingen.

