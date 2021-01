Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

BingenBingen (ots)

Bingen, 06.01., Koblenzer Straße, 15:28 Uhr. Eine 89-Jährige parkte mit ihrem Nissan Micra am Fahrbahnrand der Koblenzer Straße in Richtung Binger Innenstadt und wollte auf die bevorrechtigte B9 auffahren. Dabei übersah sie den von hinten kommenden Fahrer eines Hyundai i20. Es kam zum Aufprall, infolge dessen der Micra gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Mazda Sporty drückte. Bei dem Unfall wurden der Fahrer des Huyundais, dessen Beifahrerin und ein Kind leicht verletzt; sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden ersten PKW mussten abgeschleppt werden.

