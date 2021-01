Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Kraftfahrzeugdiebstahl

BingenBingen (ots)

Gensingen, Goldbergstraße, 04.01., 10:00 Uhr - 05.01., 18:00 Uhr. Ein 31-Jähriger meldete seinen VW Golf als gestohlen. Er habe am vergangenen Sonntag diverse Sachen aus seinem Fahrzeug in die Wohnung geräumt. Hierbei habe er den Fahrzeugschlüssel stecken lassen. Während er die Sachen verstaute, sei zunächst der Schlüssel, später dann das Fahrzeug entwendet worden. Zuletzt hatte er sein Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen am Montag gegen 10:00 Uhr vor seiner Wohnanschrift gesehen; nach der Rückkehr von seiner Arbeit am Folgetag gegen 18:00 Uhr war das Fahrzeug verschwunden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.

