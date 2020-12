Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 20.12.2020 gegen 00:30 Uhr, wurde ein 24-jähriger Pkw-Fahrer in Gensingen, Am Kieselberg, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrstüchtigkeitsüberprüfung wurden von den Beamten Anzeichen auf einen aktuellen Betäubungsmitteleinfluss erkannt. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

