Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

BingenBingen (ots)

Am 18.12.2020 gegen 08 Uhr stellt die 24-jährige Geschädigte ihren Pkw, einen grauen Audi A1, auf dem Parkplatz des ehemaligen Racke-Gelände in Bingen ab. Als sie gegen 10 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrt, stellt sie mehrere Kratzer über die gesamte Beifahrerseite fest. Augenzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

