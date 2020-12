Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verdacht der Unterschlagung

BingenBingen (ots)

Nachdem die 42-jährige Geschädigte ihr Fahrzeug am 18.12.2020 gegen 14 Uhr im Parkhaus am City-Center abstellt, lässt sie versehentlich ihre Geldbörse auf dem Fahrzeugdach liegen und verlässt das Parkhaus in Richtung Fußgängerzone. Als sie eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrt, befindet sich die Geldbörse nicht mehr an Ort und Stelle.

Die Polizei in Bingen bittet Zeugen um Hinweise.

