Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

WelgesheimWelgesheim (ots)

Welgesheim, 15.12., L400, 11:32 Uhr. Eine 66-Jährige befuhr mit ihrem Audi die K4 aus Welgesheim kommend und wollte auf die L400 in Richtung Gau-Bickelheim abbiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Smart eines 75-jährigen, welcher in Richtung Gensingen unterwegs war und krachte in diesen. Beide Unfallbeteiligte und die Beifahrerin im Smart wurden leicht verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 4.500 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell