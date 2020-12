Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

BingenBingen (ots)

Bingen, 15.12., Dr.-Sieglitz-Straße, 18:28 Uhr. Ein 46-jähriger Fahrer beschädigte laut Zeugenaussagen mit einem Firmenfahrzeug, einem Renault Megane, beim Rückwärtsfahren einen geparkten VW up. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, wendete im Wendehammer und kehrte zurück an die Unfallstelle. Die Beamten bemerkten sofort seinen Alkoholatem und einen erheblichen frischen Unfallschaden. Er machte die zweifelhafte Angabe, am Vortag mit einem Gabelstapler zusammen gestoßen zu sein. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass der Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell