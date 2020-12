Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

BingenBingen (ots)

Im Rahmen der Streife wurden die Beamten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:30 Uhr auf einen Mann in der Saarlandstraße aufmerksam, der neben seinem geparkten Auto stand. In seiner Hand hielt er eine geöffnete Bierflasche. Während der Kontrolle, stellte sich heraus, dass der Mann den Abend genüsslich bei einem Bekannten verbrachte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Zur Verhinderung des Fahrtantritts wurden die Autoschlüssel des 20-Jährigen sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell