Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheit im Verkehr

BingenBingen (ots)

Am Samstagabend 12.12.2020 gegen 21:50 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien die Mainzer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs ist. Der PKW konnte am Stadtbahnhof durch Beamte der Polizei Bingen angehalten und kontrolliert werden. Bei dem 33-jährigen Fahrer wurde starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

