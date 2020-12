Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss - Fahrzeug ohne Versicherungsschutz

SprendlingenSprendlingen (ots)

Am Samstag, 12.12.2020 gegen 16:30 Uhr wurde der 39-jährige Autofahrer mit seinem PKW in Sprendlingen in der Hofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug keinen Versicherungsschutz hatte. Außerdem stand der Fahrer unter aktuellem Betäubungsmitteleinfluss. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

