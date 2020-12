Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Firmenbus-Diebstahl

BingenBingen (ots)

Bingen, 09.12., Schloßbergstraße, 21:15 Uhr. Ein Mitarbeiter einer Sanitär-Firma rief an und teilte mit, dass er den Firmenbus am Vorabend vor seiner Wohnung in der Schloßbergstraße abgestellt hatte. Am nächsten Morgen war das Fahrzeug verschwunden. Im Fahrzeug befanden sich Werkzeug und Material für eine Baustelle. Wer etwas bemerkt hat, bitte Hinweise an die Polizei Bingen.

