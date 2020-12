Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Kampf auf dem Hinterhof

BingenBingen (ots)

Bingen, 09.12., Mainzer Straße, 18:43 Uhr. Eine 41-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses entsorgte den Müll, als einer der Nachbarn zeitgleich aus seinem Wohnungsfenster im ersten Stock mehrere Böller in den Hof warf. Der 40-jährige Lebensgefährte der Frau hörte das Knallen, kam hinzu und fragte den 45-jährigen Störer, was das solle. Nach kurzer Diskussion betrat auch der Störer mit einer Wasserwaage in der Hand den Hof und es kam zu einer Schlägerei zwischen den beiden Männern. Erst nach Eintreffen der Streife konnten diese wieder getrennt und befragt werden. Zudem kam es noch zu einer Bedrohung über eine Sprachnachricht durch den 45-jährigen Böllerwerfer. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

