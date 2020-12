Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: PKW mit überhöhter Geschwindigkeit in Binger Fußgängerzone; Ermittlungen kurz vor Abschluss

BingenBingen (ots)

Am 05.12.2020 hatten wir über einen PKW berichtet, der mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Aufheulenlassen des Motors, die Binger Fußgängerzone befuhr und Passanten in Angst und Schrecken versetzte. Nachdem die Polizei nunmehr alle Zeugen vernommen hat, konnten Hinweise auf das Fahrzeug, den Fahrer und den Beifahrer erlangt werden. Die Polizei ermittelt derzeit gegen den Fahrer, einen 19 jährigen Heranwachsenden aus einem Binger Stadtteil und den 22 jährigen Beifahrer, wohnhaft im gleichen Stadtteil. Beide machen widersprüchliche Angaben. Alle Zeugen bestätigten, dass das Fahrzeug nicht zielgerichtet auf Personen zugesteuert wurde. Das mehrmalige Anfahren mit quietschenden Reifen und das Aufheulenlassen des Motors, in unmittelbarer Nähe von Passanten, versetzten diese in Angst und Schrecken.

