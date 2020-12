Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: PKW mit erhöhter Geschwindigkeit in Fußgängerzone; keine Personen gefährdet;

BingenBingen (ots)

Am frühen Nachmittag des 05.12.2020 hatte die Polizei Bingen über einen PKW berichtet der gegen 10.00 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit und mehrmals aufheulendem Motor durch die Binger Fußgängerzone fuhr. Dieser Sachverhalt wurde einer Fußstreife der Polizei Bingen, die in der Fußgängerzone unterwegs war, zeitversetzt mitgeteilt. Durch das Aufheulenlassen des Motors erschreckten sich Fußgänger und sprangen zur Seite. Bereits am Morgen wurde mitgeteilt, dass der PKW nicht in Richtung von Passanten gesteuert wurde. Die zwei im Fahrzeug befindlichen männlichen Personen hätten sich über das Verhalten der Fußgänger amüsiert und gelacht. In der Folgezeit konnten durch Beamte der Polizeiinspektion Bingen insgesamt sieben Zeugen, allesamt Gewerbetreibende oder Standbetreiber, festgestellt werden, die die Fahrweise des Fahrzeuges bestätigten, zudem auch ausführten, dass es keine gefährlichen Fahrmanöver gab und das Fahrzeug auch nicht auf Personen zufuhr. Auch wenn bei der Polizei bisher keine weiteren Anrufe zu diesem Geschehnis eingingen, gilt es, dieses Verhalten zu sanktionieren. Um Fahrer und Beifahrer ermitteln zu können, ist die Polizei auf Zeugen angewiesen, die Angaben zu dem Fahrzeug tätigen können. Vom Fahrzeug ist bisher nur bekannt, dass es sich um einen dunklen Kleinwagen mit Schweizer Kennzeichen handelte. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/905-0.

