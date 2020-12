Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: PKW mit überhöhter Geschwindigkeit erschreckt Passanten; offensichtlich ein schlechter Scherz.

Bingen, FußgängerzoneBingen, Fußgängerzone (ots)

Am Samstagmorgen wird der Polizei Bingen ein PKW gemeldet, der mit überhöhter Geschwindigkeit in der Binger Fußgängerzone unterwegs sei. Vor Ort stellt sich der Sachverhalt so dar, dass zwei junge Männer mit einem PKW durch die Binger Fußgängerzone gerast wären und dabei zahlreiche Passanten erschreckt hätten. Der Fahrer hätte dabei ständig den Motor aufheulen lassen. Aus Angst vor einer möglichen Nachahmungstat `Amokfahrt Trier´ wären viele Passanten zur Seite gewichen. Ein zielgerichtetes Ansteuern von Passanten hätte es aber nicht gegeben. Mehreren Zeugen wäre aufgefallen, dass die beiden Männer währenddessen lauthals gelacht hätten. Offensichtlich machten sich die Männer einen Spaß daraus, den Leuten einen Schrecken einzujagen. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Es handelte sich um einen dunklen Kleinwagen mit Schweizer Kennzeichen. Die Ermittlungen hinsichtlich möglicher Verkehrsstraftaten dauern noch an. Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte umgehend bei der Polizei in Bingen melden.

