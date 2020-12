Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

BingenBingen (ots)

Bingen, 02.12., Espenschiedsstraße, 21:00 Uhr. Ein 22-Jähriger wurde durch Beamte der Bundespolizei bei einer Schwarzfahrt erwischt und am Stadtbahnhof kontrolliert, da er ohne gültige Fahrkarte unterwegs war. In seinem Brustbeutel wurden Betäubungsmittel gefunden; in seinem Rucksack einen als Taschenlampe getarnter Taser. Er wurde den Beamten der Polizeiinspektion Bingen überstellt, die entsprechende Ermittlungsverfahren einleiteten.

