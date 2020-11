Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Schüler angegriffen - Täter flüchtig

BingenBingen (ots)

Gensingen, Mainzer Straße/ Alexander- Bretz- Straße, 25.11.2020, 14:15 - 14:40 Uhr. Drei Schüler gerieten in einen verbalen Streit mit einem Pärchen, in deren Verlauf sie von dem Pärchen tätlich angegriffen und leicht verletzt wurden. Zudem wurden Fahrrad und Kleidung beschädigt. Das Pärchen flüchtete, als die Geschädigten um Hilfe riefen. Der Mann war oberkörperfrei und nur auf Socken unterwegs. Er hatte dunkle Haare, seitlich abrasiert und in der Mitte lang, beziehungsweise nach hinten gekämmt. Er trug eine weiße Short. Sein Alter wurde auf 35 bis 40 Jahre geschätzt. Die Frau war zirka 170 cm groß, schlank und hatte schulterlange, blonde Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie trug eine grau-beige Jogginghose. Hinweise zu dem Pärchen nimmt die Polizei in Bingen entgegen.

