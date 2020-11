Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Flucht nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

BingenBingen (ots)

Bingen am Rhein, Mainzer Straße, 23.11.2020 08:56 - 12:10 Uhr. Der Fahrer parkte seinen VW Transporter am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Bingen Stadt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam stellte er fest, dass der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt wurde. Nach dem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein höheres Kfz (wie Transporter, Kleinbus, LKW, Bus) handeln. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Bingen am Rhein entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell