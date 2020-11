Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrzeugtuning - aber bitte richtig

BingenBingen (ots)

Bingen am Rhein, Schultheiß- Kollei- Straße, 23.11.2020, 10:00 Uhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüfen die Polizeibeamten die nachträglichen Veränderungen in Form von getönten Scheiben, beklebten Kennzeichnungen und montierter Reifengröße an einer C Klasse. Nicht alle Veränderungen waren gesetzeskonform, sodass den Fahrer und den Halter jetzt eine Geldstrafe und Punkte erwartet.

