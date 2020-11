Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruch in Gartenhaus

BingenBingen (ots)

Hiesiger Dienststelle wird ein Einbruch in ein Gartenhaus gemeldet. Vor Ort, Kleingartenanlage am Rhein in Bacharach gelegen, können im Bereich der Gartenhaustür Einbruchspuren festgestellt werden. Tatzeitraum liegt zwischen dem 13. bis 19.11.20. Des Weitern entwendeten die unbekannten Täter mehrere Werkzeuge aus dem Gartenhaus und insgesamt zwei Fahrräder. An der Tür zu dem Grundstück abgestellten Wohnwagen können ebenfalls Hebelspuren festgestellt werden. Aus dem Wohnwagen wurden insgesamt 15 EUR entwendet. Nach den Angaben des Eigentümers waren sowohl die Tür zur Gartenhütte, als auch die Tür zum Wohnwagen durch ein Schloss gesichert. Beide Türen wurden die unbekannten Täter aufgebrochen und unverschlossen zurückgelassen. Täterhinweise oder Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter 067217/9050an die Polizei Bingen.

