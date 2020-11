Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht

BingenBingen (ots)

Oberdiebach-Rheindiebach, Mainzer Straße, 20.11., 01:00 Uhr. Anwohner meldeten einen lauten Knall, und anschließend Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Vor Ort konnte an einem VW Bus T4 einer 38-Jährigen ein beschädigter linker Außenspiegel festgestellt werden. Der Bus parkte auf der Mainzer Straße, B9, in Fahrtrichtung Bingen in Längsaufstellung zur Fahrbahn. Der Außenspiegel reichte in die Fahrbahn hinein. An der Unfallstelle wurde auch das Spiegelgehäuse gesichtet und sichergestellt. Die Polizei bittet um Hinweise.

