Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Corona-Verordnung mit Katze

BingenBingen (ots)

Weiler, 18.11., Stromberger Straße, 17:30 Uhr. Ein Anrufer meldete einen verdächtigen PKW in der Stromberger Straße/ Ecke Hahnweg. Am PKW hatte vorher eine Personengruppe gestanden und es hatte nach Haschisch gerochen. Bei der Kontrolle und Personenüberprüfung konnten alle vier Männer im Alter von 18, 21, 25 und 33 der Mainzer Drogenszene zugeordnet werden. Unter dem Auto und neben einem Busch konnten zwei Tütchen mit Betäubungsmittel gefunden werden. Nach den Angaben der Männer befanden sie sich in Weiler, um dort ein Haustier zu kaufen. Die arme Katze befand sich auch im Auto. Da die Männer aus vier verschiedenen Haushalten stammten, wurde neben einem Ermittlungsverfahren außerdem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

