Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Sprendlingen, Kreuznacher StraßeSprendlingen, Kreuznacher Straße (ots)

Im Rahmen einer am 14.11.2020 um 12:10 Uhr durchgeführten Verkehrskontrolle in der Kreuznacher Straße in Sprendlingen können bei einem 39-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum gewonnen werden. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest reagiert positiv auf Amfetamin und THC (Cannabis). Dem Fahrer wird eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafverfahren eingeleitet. Da der Fahrer in der Vergangenheit bereits schon einmal den Führerschein wegen eines ähnlich gelagerten Delikts abgeben musste, muss dieser nun mit einer Verdopplung des Bußgeldes und einer Strafe von mindestens 1000EUR rechnen. Sollte sich der Verdacht des Konsums einer harten Droge bestätigen, ist darüber hinaus auch mit einem kompletten Führerscheinentzug zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell