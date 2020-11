Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt

Bingen, Rupertsberg / KapuzinerstraßeBingen, Rupertsberg / Kapuzinerstraße (ots)

Am 14.11.2020 gegen 20:00 Uhr meldet ein Zeuge ein schlangenlinien fahrendes Fahrzeug "Am Rupertsberg" in Bingen. Die entsandte Streife kann das gemeldete Fahrzeug am "Fruchtmarkt" feststellen und schließlich in der "Kapuzinerstraße" einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle kann bei dem 70-jährigen Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bestätigt dies und ergibt einen Wert von 2,03 Promille. Dem Fahrer wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein zwecks Einziehung sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell