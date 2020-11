Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Körperverletzung

Bingen-BüdesheimBingen-Büdesheim (ots)

Am Freitagabend, 06.11.2020, gegen 19:30 Uhr wurde ein 20-jähriger Mann vor einem Einkaufsmarkt auf dem Scharlachberggelände in Bingen-Büdesheim von einem bislang unbekannten Täter zusammengeschlagen. Nach Angaben des Opfers hätte der Mann ihn auch noch am Boden liegend getreten. Täterbeschreibung: ca. 1,75 m groß, dunkle, etwas längere Haare, bekleidet mit einem "Maleranzug", blaue Mütze, führte ein Skateboard bei sich. Die Polizei Bingen sucht nach Zeugen. Wer kann Hinweise geben?

