Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

BingenBingen (ots)

Waldalgesheim, 02.11., Provinzialstraße, 14:45 Uhr. Ein 57-Jähriger bog von der Kirchstraße in die Provinzialstraße ab, als er plötzlich einen gesundheitsbedingten Krampfanfall erlitt. Dadurch blockierte er mit seinem Fuß das Gaspedal, kam nach links von der Fahrbahn ab und befuhr für kurze Zeit den Gehweg. Das Fahrzeug kollidierte mit mehreren PKW`s und Hauswänden, geriet wieder auf die Fahrbahn in den Gegenverkehr und prallte mit einem LKW zusammen. Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden belief sich auf insgesamt 14.400 EUR.

