Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt

Sprendlingen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 11.10.2020, 00:35 Uhr in der St. Johanner Straße in Sprendlingen kann bei dem 16-jährigen Rollerfahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der folgende Test ergibt einen Wert von 0,63 Promille. Nachdem die Erziehungsberechtigten verständigt werden, wird mit dem 16-Jährigen ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf hiesiger Dienststelle durchgeführt. Neben einem Bußgeld drohen dem Fahrer fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen.

