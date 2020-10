Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruchsdiebstahl Norma

Weiler bei Bingen (ots)

In der Nacht vom 09.10.2020 - 10.10.2020 schlagen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe des Norma Marktes in Weiler bei Bingen ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird eine Vielzahl an Tabakwaren entwendet und der Markt auf dem Einstiegsweg verlassen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Bingen.

