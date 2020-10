Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Kraftfahrzeugrennen

Strassenverkehrsgefährdung durch grobes Fehlverhalten beim Überholen

Bingen (ots)

Zeugen Gesucht: Am Mittwoch, den 07.10.2020 gegen 09.00 Uhr kam es in 55411 Bingen am Rhein in der Mainzer in Fahrtrichtung Vorstadt zu einer Strassenverkehrsgefährdung. Zwei PKW seien auf beiden Fahrspuren mit überhöhter Geschwindigkeit an dieser unübersichtlichen Stelle nebeneinander gefahren. Es machte auf die Zeugin den Eindruck, dass sich diese beiden PKW ein Rennen lieferten. Die Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt im Gegenverkehr und musste ihr Fahrzeug abrupt abbremsen und den beiden Fahrzeugen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Bei den beiden dunkelfarbigen PKW soll es sich um PKW der Marke BMW und Mercedes handeln. Wer hat diesen Vorfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise hierzu geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bingen entgegen.

