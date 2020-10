Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Ladendiebstahl

Bingen (ots)

Bingen, Schmittstraße, 05.10., 12:00 - 16:00 Uhr. Die Inhaberin einer Boutique meldete die Entwendung einer Damenjacke vom Außenbereich des Ladens. Der unbekannte Täter hing diese anschließend in einer Seitenstraße über ein Geländer. Das rosafarbene Kissen, das der Beschuldige ebenfalls von einem unbekannten Ort an sich genommen hatte, ließ dieser in einer Spardabank-Filiale zurück. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

