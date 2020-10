Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Kontrollstelle

Bingen (ots)

Sprendlingen und Bingen, 05.10., 11:00-15:30 Uhr. Unter dem Kontrollthema "Ablenkung im Straßenverkehr" wurde in Sprendlingen am Marktplatz und in Bingen in der Stefan-George-Straße kontrolliert. Es wurden 11 Gurtverstöße und ein Handyverstoß festgestellt.

